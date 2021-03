Morre marido de delegada que foi baleado por PF ao ser confundido com assaltante

No dia 23 de fevereiro, quando Rosinel ainda estava internado no Hospital João Paulo II, o estado de saúde dele, informação obtida pela reportagem, era grave.

Isso porque ele chegou ao pronto-socorro com múltiplas perfurações por arma de fogo, lesão no rosto com fratura de mandíbula e fratura exposta de dedo e metatarso esquerdo e de dedo direito.