Não é só Touro! Descubra quais são os 6 signos mais gulosos do zodíaco

Além do taurino, alguns signos tem uma tendência a comer mais do que outros

Os signos possuem suas características e tendências particulares, alguns, se pudessem, passariam o dia inteiro comendo.

Já para outros, comer não vem como um impulso tão forte. Saiba quais são os 6 signos bons de garfo na hora de se alimentar:

Sagitário

Esse signo não passa vontade. Como em quase tudo na vida, a pessoa sagitariana exagera na hora de comer e quer provar de tudo. Em restaurantes por quilo, costumam ser esbaldar e sair bem satisfeitos.

Escorpião

Misterioso e intenso, esse signo não gosta de demonstrar o que sente e, por isso, às vezes acaba descontando os problemas na comida. Dessa maneira, quem tem esse como seu signo solar, costuma caprichar nas refeições ou no doce.

Leão

Como esse signo é um luxo só e adora chamar a atenção de todos, quer sempre uma mesa extravagante e cheia de gostosuras. Então, é muito fácil para ele perder a medida nas refeições e acabar comendo mais do que realmente precisa.

Câncer

A pessoa deste signo prefere guloseimas caseiras e comidas gostosas, preparadas com muito carinho. Tem uma relação emocional com a alimentação, se a comida for de alguém que gosta, tende a repetir várias vezes o prato. Além disso, come para comemorar datas felizes ou quando está triste também.

Peixes

Não está entre os mais gulosos, mas também pode sonhar com comidinhas especiais que fazem a boca encher d’água. No meio da dieta, encontra dificuldades em evitar comer um doce ou pode atacar a geladeira na madrugada. Em sua consciência, se alterna entre gula, satisfação e culpa.

