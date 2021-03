No AC, mulheres se dedicam a afazeres domésticos duas vezes mais que os homens

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que em 2019, no Acre, as mulheres dedicaram uma média de 20,4 horas semanais aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. O tempo é quase o dobro dos homens, de apenas 11 horas.

As informações fazem parte da segunda edição do estudo “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, que traz dados das condições de vida das mulheres no Acre.

Sob a perspectiva de raça, o estudo mostra que mulheres negras ou pardas se envolvem mais em trabalhos domésticos e no cuidado de pessoas que as brancas, com 21,3 horas contra 19,2 horas. Para os homens, o indicador a partir do recorte de raça tem pouca variação.

“Mesmo para as mulheres que se encontram ocupadas, o seu maior envolvimento em atividades de cuidados e/ou afazeres domésticos tende a impactar na forma de inserção delas no mercado de trabalho, que é marcada pela necessidade de conciliação da dupla jornada entre trabalho remunerado e não-remunerado”, diz o relatório do IBGE.

Foto: Sou Mamãe

