No Acre, crescem alertas de fraudes e golpes financeiros pelo Whatsapp

No Acre, tem crescido relatos de fraudes e golpes financeiros aplicados pelo Whatsapp, a ferramenta de celular mais utilizada no país. Geralmente, bandidos clonam o número de telefone e disparam mensagens com pedidos de transferência bancária a vários contatos.

Ao verem uma pessoa conhecida e de confiança pedindo quantias, algumas relativamente acessíveis, muitos acabam caindo na armadilha.

Em menos de uma semana, dois influenciadores locais foram alvos de fraudadores. No sábado, o advogado Gabriel Santos foi surpreendido com um número de Whatsapp desconhecido (99969-7105) usando sua imagem e seu nome para pedir dinheiro emprestado.

Segundo o jovem, o bandido tem usado a mesma tática com várias pessoas conhecidas na cidade. Para esclarecer a situação, Santos disparou o alerta a todos os seus contatos da rede social e pediu que denunciasse caso alguém fosse alvo do golpista.

Na quarta-feira (17) foi a vez do empresário Rodrigo Pires. A tática usada foi a da clonagem do celular. Em suas redes sociais, o jovem alertou a fraude e pediu para que seus conhecidos tomassem cuidado.

“Amanhã no primeiro horário devolvo para você”, disse o bandido ao tentar convencer um amigo de Pires a transferir a quantia de R$ 2.350, segundo prints publicados pelo empresário.

Nem políticos com mandato e autoridades em geral escapam da falcatrua. Nos últimos meses, tiveram celular clonado o governador Gladson Cameli (sem partido), o vice-governador Major Rocha (PSL), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), o presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, entre outros.

