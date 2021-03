Orlando Magic surpreende Clippers e quebra sequência na NBA

O Orlando Magic venceu o Los Angeles Clippers por 103 x 96, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, após reverter uma desvantagem de 16 pontos com grande atuação no segundo tempo.

Essa foi a primeira vitória do time da Flórida após a troca de Nikola Vucevic, principal referência da equipe nos últimos anos.

Os principais destaques do Magic foram Chuma Okeke (18 pontos e três roubos de bola), Terrence Ross (15 pontos) e Michael Carter-Williams (oito pontos, sete rebotes, nove assistências, três roubos de bola e dois tocos).

Já os Clippers novamente não contaram com Paul George devido a uma lesão no pé e tiveram como principais destaques Kawhi Leonard (28 pontos), Ivica Zubac (14 pontos e 13 rebotes) e Luke Kennard (17 pontos).

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards 104 x 114 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 104 x 95 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 117 x 110 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 96 x 103 Orlando Magic

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Miami Heat

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Chicago Bulls

