Para internautas, Atlético-AC e Galvez não avançam à 2ª fase da Copa do Brasil

Na opinião de 91,46% dos internautas que votaram em enquete do ge, Galo Carijó e Imperador serão eliminados por Picos-PI e Atlético-GO, nesta quarta-feira. Jogos serão fora do Acre

A participação de Atlético-AC e Galvez na Copa do Brasil 2021 não deve ir além da primeira fase.

Pelo menos é o que pensa a maioria dos internautas que votaram em internet proposta pelo ge na última semana, que perguntou: “Atlético-AC e Galvez passam à 2ª fase da Copa do Brasil?”.

Para 91,46% dos internautas, as equipes acreanas serão eliminadas logo na primeira fase.

Em igualdade ficaram as opções “Só Atlético-AC passa” e “Só o Galvez se classifica”, ambas com 3,66%. Apenas 1,22% acredita que Galo Carijó e Imperador vão jogar a segunda fase.

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único.

O Atlético-AC vai encarar o Picos-PI, nesta quarta-feira (17), no estádio Helvídio Nunes Barros, em Picos, no interior do Piauí, às 16h (de Brasília), e joga pelo empate para se classificar. Quem passar vai pegar o Boavista-RJ na segunda fase.

O Galvez enfrenta o Atlético-GO, também nesta quarta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 17h (de Brasília). O Imperador é o mandante do confronto, mas o jogo não será no Acre em virtude da classificação do estado na faixa vermelha por conta da pandemia do novo coronavírus, o que impede a realização do futebol.

Para se classificar, o Galvez precisa vencer a partida. O classificado do confronto encara Santa Cruz-RS ou Joinville na próxima fase.

