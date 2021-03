Plácido de Castro apoia Acreano no 2° semestre; técnico está internado com Covid-19

Vice-presidente do Tigre do Abunã considera que ainda não é momento de retorno do futebol e revela, sem dar mais detalhes, que treinador Radson Junior está com novo coronavírus

Se depender da direção do Plácido de Castro, o Campeonato Acreano 2021 só será disputado a partir do segundo semestre, se houver uma redução nos casos de infectados pelo novo coronavírus no Acre.

O estadual deveria ter iniciado no dia 7 de março, mas foi adiado e não há data prevista para começar porque o estado está classificado na faixa vermelha por conta da pandemia, com medidas restritivas que proíbem a realização do futebol.

Segundo o vice-presidente do Tigre do Abunã, Nericildo Silva, o clube entende, desde quando foi realizada a primeira reunião sobre o Campeonato Acreano, que não há condições no momento a liberação para o futebol.

– Nós, desde a primeira reunião da Federação, que falamos em campeonato para o segundo semestre. Porque no nosso entendimento, no entendimento do médico que assina os protocolos da Federação, a gente vê que não é o momento de voltar ainda o futebol. Isso eu falei na última reunião, venho falando pro presidente Toniquinho – afirma.

O dirigente ressalta que o clube não tem atletas de fora do estado contratados até o momento. Segundo ele, há acordo com alguns jogadores locais.

A medida foi tomada para evitar prejuízos como em 2020, quando o estadual foi paralisado por causa da pandemia e foi necessário remontar a equipe no decorrer do ano.

– Nós não temos atletas (de fora) lá (em Plácido de Castro). Não contratamos atletas até porque a gente sabe das dificuldades e o que a gente sofreu no ano passado com relação à dívida e o campeonato parado, os atletas parados. Tivemos que fazer outro time, gastamos muito e nós não gostaríamos de gastar o que gastamos da última vez. A gente tem atletas caseiros. A gente colocou no BID os que têm na casa. Se o campeonato fosse começar a gente ia botar os atletas de fora, mas por enquanto não temos atletas alojados – explica.

– Até porque o médico Renato Garcia, que é o presidente (do clube), está dentro do hospital e o hospital está com 100% dos leitos completos. Pra ele mandar um paciente de Plácido de Castro pra Rio Branco, está esperando uma fila de 25 pessoas ou mais. Então, fica difícil a gente defender a volta do futebol nesse momento – completa.

Nericildo Silva revela, sem entrar em detalhes, que o treinador contratado, Radson Júnior, está internado em um hospital de Plácido de Castro contaminado pelo novo coronavírus.

Apesar disso, o dirigente assegura que o planejamento feito com o técnico está mantido.

– O treinador está com Covid, internado no hospital de Plácido. A gente vai continuar o planejamento, o nosso compromisso com ele é em longo prazo. Vamos analisar a situação como é que vai ficar e tentar pro segundo semestre montar um time competitivo. O planejamento nosso não é só pra esse ano. A gente vai tentar manter o Plácido o ano inteiro aberto – finaliza.

O Plácido de Castro terá o Vasco-AC como rival na estreia no Campeonato Acreano.

