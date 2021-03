Polícia acaba com reunião de facção em Brasileia e apreende armas e menores

No endereço referido foi possível identificar alguns elementos que tentaram se evadir mas foram contidos

A Policia Civil no municipio de Brasiléia, distante 230km da capital, acabou com uma reunião de faccionados que ocorria em uma residência no bairro Leonardo Barbosa na noite da última sexta-feira, 05 de março.

A ação policial foi desencadeada após denúncia anônima descrevendo que na residência citada vários aficionados estariam planejando ataques a seus rivais momento em que a equipe de investigadores montaram as equipes e se dirigiram ao local.

No endereço referido foi possível identificar alguns elementos que tentaram se evadir mas foram contidos pelos agentes.

A Policia Civil realizou cerco e durante a ação policial foram presos quatro homens e duas mulheres maiores de idade e um casal, dois menores de idade. também foi encontrado um revolve calibre 38 municiado com 4 munições e droga.

A quadrilha foi conduzida a delegacia para procedimento praxe, lavratura de auto de flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.

De acordo com a delegada Carla Ivani, coordenadora da ação, entre os detidos está um jovem que vinha sendo investigado pela pratica de roubo de motos e ataques a mulheres na cidade de Brasileia e também Epitaciolândia.

