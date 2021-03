Polícia fecha mercado em Epitaciolândia neste sábado, mas juiz manda reabrir

Virou caso de polícia a abertura do comércio em Epitaciolândia, neste sábado (13), durante a vigência do decreto mais restritivo que proíbe o funcionamento de atividades comerciais aos sábados e domingos.

Policiais militares e agentes da vigilância sanitária estadual interditaram um mercantil da cidade, mas logo um mandado de segurança acatado pelo juiz Clóvis de Souza Lodi, da Vara de Plantão da Comarca do município, determinou a reabertura do estabelecimento.

Isso porque o prefeito Sérgio Lopes (PSDB) decidiu, dias antes, de forma oficial, não acatar a determinação do governador Gladson Cameli de fechar todo o comércio acreano aos finais de semana, com exceção das farmácias e abastecimento de veículos oficiais.

O tucano acredita que impedir o funcionamento do comércio aos finais de semana pode acarretar aglomerações nesses locais ao longo dos dias úteis. A conclusão foi obtida após reunião com a equipe de vigilância sanitária do município. Segundo ele, a justificativa está na matemática.

“Vamos supor que nós temos 7 mil pessoas que visitam os mercados por semana. Isso dá uma média de 1 mil pessoas por dia. Se você restringe o atendimento em dois dias, você não vai evitar que essas pessoas se desloquem ao mercado para comprar suas mercadorias”.

“Então se você pegar essas 7 mil pessoas que visitaram os mercados durante os sete dias e dividir por cinco dias da semana, você vai ter uma média de 1.400 pessoas visitando o mercado por dia, o que dá 40% a mais de circulação nos estabelecimentos comerciais”, continua.

