Prefeitura de Rio Branco é autorizada a participar de consórcio nacional de vacinas 

Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, aprovaram na em sessão remota nesta quinta-feira (18), um projeto de lei do poder executivo que autoriza a Prefeitura de Rio Branco a participar do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FPN) para a compra das vacinas de Covid-19.

De acordo com o PL, além de doses de vacinas, o consórcio também pretende comprar equipamentos, medicamentos e insumos necessários no combate à pandemia.

Nos próximos dias, a lista com as cidades aprovadas deve ser divulgada nos meios de comunicação. O vereador Emerson Jarude (MDB) comemorou a aprovação do projeto. “Vamos ficar de olho em todo o processo e cobrar agilidade da Prefeitura na compra e distribuição da vacina”, declarou.

A lista dos municípios interessados em participarem do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para aquisição de vacinas contra a Covid-19 foi fechada com 1.703 municípios brasileiros.

O consórcio, denominado “Conectar” (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras), começou a ser montado no início do mês, com 100 municípios. Hoje, com 1.703 cidades tendo aderido, o consórcio representa mais de 125 milhões de brasileiros. A participação nessa lista ainda precisa ser referendada pelo legislativo de cada cidade.

Segundo a FNP, “os recursos para a compra desses itens podem vir a partir de repasses de verbas federais, doações de fontes nacionais e internacionais e de recursos próprios das cidades”.

A intenção, entretanto, é que os municípios não precisem arcar com as despesas destas aquisições.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários