Prefeitura em Rondônia abre nova seleção com 49 vagas

A Prefeitura de Theobroma, do estado de Rondônia, divulgou a abertura do novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de 49 vagas dos níveis fundamental e superior.

São ofertadas as oportunidades de Professor Pedagogo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (12); Agente de Portaria (3); Monitor de Transporte Escolar (7); Motorista de Ônibus de Transporte Escolar (4); Monitora de Educação Infantil (5); Zelador Escolar (7); Merendeira Escolar (4), além de que haverá vagas para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nas áreas de: Língua Portuguesa (2); Língua Inglesa (2); História (2); Geografia (1).

Logo, caso seja efetivado, os profissionais terão a remuneração entre os valores de R$ 1.100,00 e R$ 1.443,07 com carga horária de 20 a 40 horas semanais, além de que haverá funções que serão acrescidas de gratificações.

Etapas de participação

As inscrições devem ser realizadas no período de 6 a 10 de março de 2021, até as 21h do último dia seguindo o horário de Rondônia, no qual os profissionais devem acessar os seguintes links:

Professores: acessar formulário;

Motorista de Ônibus de Transporte Escolar: acessar formulário;

Zelador, Merendeira, Monitora Educação Infantil, Agente de Portaria e Monitor de Transporte Escolar: acessar formulário.

Já como método de selecionar os candidatos, a forma de avaliação se dará por meio de análise curricular. O objetivo será a atribuição de pontos dos títulos e experiências e, posteriormente, conseguir classificar os candidatos conforme a pontuação obtida, seguindo os critérios do edital.

Prazo de vigência

Este Processo Seletivo tem o prazo de validade por um ano, a partir da data de divulgação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período, conforme o interesse do órgão responsável.

