Projeto de extensão da Ufac cria cartilha com orientações sobre comportamentos suicidas

Alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac), diante da problemática envolvendo os comportamentos suicidas e os sofrimentos decorrentes da questão que tem levado à morte inúmeras pessoas em todo o mundo, resolveram criar uma cartilha sobre o assunto, a partir do projeto “O Ser Cuidado” – que possibilita o acolhimento e a escuta de pessoas.

A proposta tem como tema “Orientações sobre os comportamentos suicidas”.

O objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível, de acordo com a coordenadora do projeto de extensão, Patrícia Yano, que também é professora da Ufac.

“O nosso desejo é de que a cartilha ajude pessoas que, de alguma forma, experienciaram ou experienciam situações ligadas aos comportamentos suicidas: amigos, família, e até o próprio indivíduo que está em sofrimento”, explicou à reportagem do ContilNet.

A cartilha disponível gratuitamente no site [CLICANDO AQUI] traz conteúdos pertinentes como comunicação acolhedora nos comportamentos suicidas, bioética e suicídio, parentalidade e suicídio e transtornos mentais e suicídio.

