Rani Yahya volta ao UFC após 364 dias com Jordan e nocaute na cabeça

O experiente lutador de Brasília entra no octógono neste sábado (13/3), diante do americano Ray Rodriguez, e espera surpreender após hiato

Lá se vão 364 dias desde o último combate, em Brasília, quando recebeu o resultado mais intrigante de sua carreira: um empate. Neste sábado (13/3), quase um ano depois, Rani Yahya retorna ao UFC em Las Vegas, no evento Edwards x Muhammad. Diante do norte-americano Ray Rodriguez, o peso-galo do DF tentará superar o sentimento do “último resultado que mexeu muito” com ele.

Aos 36 anos e com 36 lutas no cartel, Rani jamais havia deixado o octógono com empate. O pior do combate contra Enrique Barzola é que ele dominou os dois primeiros rounds, mas não conseguiu manter o ritmo e foi completamente superado no terceiro. Para refazer o psicológico neste quase um ano de hiato das lutas, o brasiliense fez de tudo um pouco.

Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

