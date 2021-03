Rio Tarauacá transborda pela terceira vez e atinge cerca de 3 mil residências

O Rio Tarauacá transbordou pela terceira vez neste ano. Nesta segunda-feira (22), as águas chegaram a 10 metros na cidade que leva o nome do manancial. As fortes chuvas que caíram em quase todo o Acre neste final de semana foram responsáveis pela subida repentina do rio.

Cerca de 3 mil casas em quatro bairros foram novamente atingidas pelas águas. No entanto, ainda não há desabrigados, segundo a Defesa Civil.

Entre os bairros alcançados pelo manancial estão Triangulo, parte do Centro, Senador Pompeu e Bairro das Flores, além do entorno da BR-364.

