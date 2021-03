Sebrae e Seplag capacitam servidores públicos em curso de Gestão Contratual

Servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) concluíram, nesta terça-feira (23), o curso de Gestão Contratual, realizado em parceria com o Sebrae no Acre. O principal objetivo é a melhoria dos processos licitatórios e do planejamento de projetos.

A primeira turma contou com a participação de 40 servidores estaduais, ao todo, 80 participantes devem ser formados. A partir dessa capacitação, instruída por Ana Cristina Ferreira de Araújo, servidora do Tribunal de Contas do Estado, as contratações poderão ser agilizadas, e os recursos do Governo aplicados de forma mais eficaz.

“O Sebrae usa a expertise que possui há muito tempo, usa sua rede de parceiros, e pode contribuir com o Estado, para que sejam geradas oportunidades aos pequenos negócios, que podem sair lucrando nesse processo”, explica o gerente de Gestão de Pessoas do Sebrae no Acre, Fábio Oliveira.

De acordo com o secretário da Seplag, Ricardo Brandão, o Estado possui uma grande carência em relação a compras governamentais e aos contratos. “Esperamos acelerar os processos de compras do Estado e fazer com que os recursos captados pelo Poder Público Estadual possam ser transformados o mais rápido possível em empregos, em produtos e em serviços que a sociedade tanto precisa”, destaca Brandão.

O curso foi realizado na modalidade presencial, no auditório do Sebrae, que possui capacidade para 250 pessoas e foram seguidos os protocolos sanitários e o distanciamento social. Na ocasião, participaram cerca de 40 pessoas, totalizando 16% da capacidade total do espaço.

