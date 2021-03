Sem visão em um olho e com o outro já comprometido, jovem faz vaquinha para custear cirurgia

A jovem é mãe de um bebê de um ano e cinco meses de idade, está desempregada e foi diagnosticada com ceratocone

A acreana Maria Raissa, de 25 anos, está passando por uma situação pra lá de delicada. A jovem é mãe de um bebê de um ano e cinco meses de idade, está desempregada e foi diagnosticada com ceratocone, que a deixou sem a visão do olho esquerdo e já está comprometendo a visão do olho direito.

Para tentar reverter o quadro Raissa precisa fazer uma cirurgia fora do estado, mas sem ter de onde tirar o dinheiro resolveu fazer uma vaquinha virtual. “Preciso muito de ajuda para poder custear as despesas de viagem e hospedagem, qualquer ajuda é bem vinda. Tenho muito medo de perder minha visão e não conseguir cuidar da minha filha”, escreveu a jovem na descrição de sua vaquinha.

Para quem puder ajudá-la a realizar a cirurgia basta acessar o link da vaquinha e realizar a contribuição.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-fazer-minha-cirurgia-raissa-aguiar

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários