Vídeo: mico é visto comendo frutas dentro de supermercado

Um mico foi flagrado por compradores comendo uma fruta dentro de um supermercado no Alto da Serra, em Petrópolis (RJ). O registro inusitado ocorreu na noite dessa terça-feira (9/3).

O vídeo foi feito por Christopher Raoni, que estava no mercado no momento e conseguiu fazer o registro.

“Estava fazendo compras quando levei um susto com algo correndo pela tubulação do teto. A princípio achei que fosse um rato, daí quando larguei tudo pra prestar atenção no que era, vi que era um miquinho”, disse Christopher ao portal G1.

Christopher disse que seguiu o animal para ver aonde ele ia, parando na sessão de frutas do local.

“Eu chamei um funcionário da limpeza que estava passando, e ele disse que o mico estava desde cedo lá e não queria ir embora por nada. Pedi pra tomarem cuidado com os alimentos e até na forma da retirada dele, pra não machucá-lo. O bichinho não tem culpa, né?”, contou.

O cliente disse que o funcionário chamaria um supervisor para saber o que seria feito para retirar o mico do local garantindo a segurança do animal.

O supermercado não se pronunciou sobre o caso.

