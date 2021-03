Vídeo: voo para revelação de gênero de bebê acaba em tragédia: dois morrem em queda

Um voo acrobático para a revelação do gênero de um bebê acabou em tragédia na tarde de terça-feira (30/3) em Cancún (México). O avião apresentou uma pane e os dois ocupantes da aeronave morreram quando ela caiu no mar, diante do casal que os havia contratado e de familiares.

De um barco, o jovem casal, sua família e amigos assistiam à apresentação, e podem ser ouvidos em imagens conversando e comemorando momentos antes do terrível acidente.

O avião Cessna, que foi alugado de uma empresa chamada Xomex, realizou acrobacias acima das suas cabeças antes do anúncio do gênero. Os convidados são ouvidos exclamando com entusiasmo “É uma menina!” enquanto a aeronave voava acima do oceano com uma faixa atrás dela revelando o gênero do bebê.

Alguém da multidão até brincou: “Tudo bem, desde que não acabe batendo em nós.”

Segundos depois, o clima alegre mudou drasticamente quando os convidados notaram que o avião despencou drasticamente e caiu em 90 graus na água.

Piloto e copiloto foram retirados da água por em equipe de resgate, mas não resistiram, contou reportagem do jornal mexicano “Debate”. Este es el momento en el cae una avioneta tipo Cessna 206 en la Laguna Nichupté de #Cancún. pic.twitter.com/94QfCK8ynD — Jorge Berthely (@Jorge_Berthely) March 30, 2021 Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários comentários

