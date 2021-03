Wagner posta foto de Michael Jackson após rinoplastia de Gleici

Gleici Damasceno, campeã do 'BBB 18', participou do 'Encontro' desta terça-feira (2) e chocou o público com o seu visual

Gleici Damasceno, campeã do ‘BBB 18’, participou do ‘Encontro’ desta terça-feira (2) e chocou o público com o seu visual. Embora a jovem não tenha falado sobre o assunto, telespectadores notaram uma mudança no nariz da acreana e cogitaram a possibilidade dela ter feito rinoplastia. Antes disso, Gleici já havia aplicado botox e feito outras intervenções estéticas.

Wagner Santiago, que já namorou a ex-BBB, postou uma foto de Michael Jackson enquanto Gleici conversava com Fátima Bernardes. Internautas acreditam que o rapaz fez a postagem com a intenção de debochar da aparência da ex-namorada. Nos comentários, muitos disseram que foi uma brincadeira de mau gosto e disseram que Wagner sente inveja do sucesso de Gleici.

Após a repercussão negativa, Wagner apagou a publicação e lidou com deboche mais uma vez. Ele postou um meme usado quando alguém está defendendo uma pessoa que não merece e escreveu: Mais um dia normal nessa rede social”.

Wagner e Gleici começaram a namorar no ‘BBB 18’ e ficaram juntos até 2019. Na época, a campeã do reality da Globo pediu respeito aos fãs. “Eu e o Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho. É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia, por favor.”

Em janeiro deste ano, o rapaz assumiu um novo relacionamento, mas sempre que pode alfineta a moça nas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Globo)

