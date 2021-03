Xiaomi lança Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, apelidado de ‘o rei do Android’

O Mi 11 Pro e o Mi 11 Ultra se tornaram realidade na manhã desta segunda-feira (29). A Xiaomi finalmente confirmou as especificações dos poderosos celulares. O CEO da empresa, Lei Jun, chegou a apelidar a variante Ultra de “o rei dos Androids”, em referência ao sistema do Google. O conjunto de lentes e sensores é o maior destaque da apresentação, que segundo a fabricante, pode ser usada para tarefas profissionais.

A apresentação também confirmou um rumor sobre a segunda tela do Mi 11 Ultra exclusiva para as selfies. O pequeno display em formato vertical está localizado ao lado do conjunto de lentes na parte traseira do aparelho, e tem como objetivo orientar o usuário para tirar a melhor foto possível.

O conjunto principal de lentes do Mi 11 Ultra possui uma câmera de 50 megapixels com sensor de 1/1.12 que, segundo a apresentação, é cinco vezes maior que a do iPhone 12 Pro. Além disso, o aparelho possui uma câmera de 48 MP com capacidade ultrawide e outra teleobjetiva com até 120x de ampliação.

