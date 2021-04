A atriz pornô Elisa Sanches revelou, em entrevista ao canal da banda Pagode da Ofensa no YouTube, que já ficou com o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ela também deixou claro que adoraria gravar uma cena erótica com Neymar Jr.

Em um jogo de perguntas e respostas, Elisa foi questionada sobre quais famosos gostaria de levar para a cama. Um dos apresentadores sugeriu Gabigol, ao que a atriz disse: “Ele já foi, gente”.

