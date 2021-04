BBB21. Thaís abre o jogo sobre relação com Fiuk: “Fugia de mim”

Décima eliminada, a goiana Thaís avaliou sua participação no BBB21 durante conversa com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (14/4).

Entre os assuntos, a cirurgiã-dentista falou sobre sua relação com o cantor Fiuk e a fama de “planta” no reality show.

“Faltou confiar em mim. Ás vezes eu tinha uma visão e não acreditava nessa visão, isso me atrapalhou muito. Eu também não resolvia algumas coisas que eu pensava, achava melhor ficar na minha cabeça do que resolver”, começou.

Uma de suas únicas “histórias” na casa, a relação com Fiuk também foi comentada pela sister. De acordo com ela, a relação não passava de uma amizade.

“Sentia que ele fugia, mas ao mesmo tempo, não colocava um ponto final. Acho que faltou ter conversas mais claras sobre o que a gente sentia. Tanto que nos últimos dias a cumplicidade aumentou muito e a amizade também”, explicou.

A goiana de Luziânia também comentou a noite no edredom com o cantor, que acabou com ele chorando após sair do quarto.

“Acho que não era o que ele queria. A gente tinha combinado que não ia ficar mais. Eu fiquei bem pensativa no outro dia, acho que não precisava (de ir para o edredom), tava muito legal como a gente tava levando as coisas”, completou Thaís.

Sem grandes destaques em sua participação no BBB, Thais deixou a casa na noite dessa terça-feira (13/4), com 82,29% dos votos.

A goiana disputou a permanência na casa com o cantor Fiuk e o crossfiteiro Arthur.