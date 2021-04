Família Real divulga lista de convidados para funeral de Philip

O Palácio de Buckingham revelou nesta quinta-feira (15) a lista com os nomes das 30 pessoas convidadas para o restrito funeral do príncipe Philip, morto no último dia 9.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia acontecerá somente com a presença dos membros mais próximos da Família Real.

De acordo com a programação informada pelo Palácio de Buckingham, uma procissão dentro da área do Castelo de Windsor começará a partir das 10h45 (horário de Brasília) até chegar à Capela de São Jorge, em um trajeto que deverá durar por volta de oito minutos.

O caixão do duque de Edimburgo vai ser levado por um Land Rover especialmente modificado e o veículo será acompanhado a pé por alguns membros da Família Real, que estarão ao lado e atrás do carro.

Na ocasião, os irmãos Harry e William ficarão na parte de trás separados apenas por Peter Phillips, filho da princesa Anne.

A rainha Elizabeth II, por sua vez, seguirá para a Capela de São Jorge separadamente.

Os convidados da cerimônia utilizarão roupas civis e o uso de máscaras de proteção será obrigatório.

Às 11 horas (horário de Brasília) será respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Philip. Já depois da cerimônia religiosa, que deverá durar quase uma hora, o corpo do príncipe será sepultado em Windsor.

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, não participará da cerimônia. A duquesa de Sussex está grávida do segundo filho do casal e não recebeu autorização dos seus médicos para viajar até Londres.

Entre os presentes no funeral estará o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, marido da princesa Beatrice, filha do príncipe Andrew com Sarah Ferguson, duquesa de York.