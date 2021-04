Funeral do príncipe Philip será exibido on-line; saiba como assistir

A cerimônia de homenagem ao príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, será no próximo sábado (17/4), às 15h do Reino Unido (11h no horário de Brasília), e contará com transmissão ao vivo para todo o globo. O duque de Edimburgo morreu na sexta-feira (9/4), aos 99 anos, e a causa da morte não foi revelada.

O endereço da cerimônia é a Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, uma escolha feita pelo príncipe antes de falecer. Ex-comandante da marinha, ele expressou seu desejo por um funeral em estilo militar em Windsor, onde fica a residência em que estava isolado com a Rainha desde o início da pandemia.

