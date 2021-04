Gladson Cameli nomeia ex-diretor da Funtac para comandar o Procon

A edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (1°) trouxe a nomeação do advogado Tony Rocha Roque para o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/Ac). Tony já foi diretor técnico da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac).

Além de ter sido diretor da Funtac, Tony Roque também prestou serviços ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

Os principais objetivos do Procon são orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra possíveis abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo.

