Gladson diz que este deve ser último fim de semana com medidas restritivas no Acre

O anúncio foi feito após reunião com os prefeitos dos 22 municípios do Acre

O governador Gladson Cameli (PP) disse nesta sexta-feira (2) que esse deve ser o último fim de semana com medidas restritivas ao comércio. O anúncio foi feito após reunião com os prefeitos dos 22 municípios do Acre.

No encontro entre o governador e os gestores teria ficado acordado que a partir de agora cada um possa decretar as regras em seus respectivos municípios. A decisão foi tomada após uma recomendação do Ministério Público Estadual (MPAC) a respeito de novas medidas.

Gladson afirmou que “esse deverá ser o último fim de semana semana com essa medida. Conversei com os prefeitos. Eles é quem deverão decidir o que fazer em seus municípios”.

