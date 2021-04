Homem ameaça matar vizinhos em Rio Branco, faz confronto com polícia e é baleado

Francisco Clóvis de Oliveira Carioca Júnior, de 35 anos, foi ferido com um tiro na perna, na manhã desta sexta-feira (2), na rua Sidney no bairro Apolônio Sales em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, foram acionados via Ciosp para conter Francisco que estava possivelmente sob efeito de entorpecente com uma faca na mão ameaçando moradores da região. Após a denúncia, a guarnição do 3° Batalhão foi checar a informação.

No local, os PMs encontraram o homem visivelmente alterado e transtornado, onde foi dado ordem que ele jogasse a faca no cão, mas Francisco não obedeceu e em seguida foi para cima da guarnição. Para conter Francisco, foi necessário fazer o disparo de um tiro na perna do rapaz. Em seguida, os policiais desarmaram o homem.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e em seguida encaminhou Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Após receber alta médica, Francisco será encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma branca.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários