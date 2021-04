Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que aconteça o que você deseja, muitas manobras difíceis precisarão ser postas em marcha, sem garantia de darem os resultados pretendidos. Tenha isso em mente quando começar a jogar esse jogo complicado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar de o cenário não ser sequer parecido com o que você desejava, mesmo assim, se você seguir em frente com a cabeça erguida, verá que as coisas se acertam e que tudo é bom, apesar de diferente. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Vingança é uma palavra assustadora, cheia de reprovações morais. Porém, a alma é pagã e quer dar o troco à altura de cada constrangimento experimentado. O dilema não é fazer ou não fazer, mas como fazer, só isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As críticas voarão de um lado a outro como flechas envenenadas, mas nenhuma atingirá você mortalmente, apenas ferindo e desgastando. Este é um momento em que sua alma precisa seguir em frente a despeito de tudo e todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sem agora não pode haver futuro. Por isso, mesmo que o futuro seja mais desejável e atraente do que tudo que você precisa fazer agora, é fundamental que sua mente se foque no que precisa ser completado neste momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando a vida aperta, todas as vulnerabilidades se apresentam ao mesmo tempo, dando a impressão de que você não dará conta do recado. Porém, a vida continua e você, não apenas dá conta do recado, como muito mais ainda.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que afeta as pessoas com que você se relaciona, afeta você também. Por isso, não será perda de tempo você se aproximar delas e fazer o possível para lhes brindar com apoio e ajuda. Isso resolverá muita coisa.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há momentos, como agora, em que, apesar de sua urgência interior de expressão criativa, o cenário não ajuda nem um pouco a esse processo, muito pelo contrário, até atrapalha e impede. Vale a pena esperar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os desejos são sempre legítimos, são forças cósmicas sobre as quais uma boa parte do destino humano é construído. Por isso, se dispa de todos os pudores e siga em frente, porque o destino é seu, somente seu.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Continue em frente, justamente porque você está nessa parte do caminho em que todo o esforço anterior parece ter sido desperdiçado. Não foi! Continue em frente, porque tudo irá se acertando ao longo do tempo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A questão não é simples, pois, nada se resolve entre chutar o balde ou manter a ordem. A questão é mais complexa, porque o emaranhado de vínculos sociais comporta muitos paradoxos e tudo precisa ser considerado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sustos a vida dará o tempo inteiro, junto com tudo que entusiasma também. É hora de aceitar que o cenário do destino humano é misturado, e que a sabedoria resulta de saber administrar esse angu da melhor forma possível.