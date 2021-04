Leilão da Receita tem iPhone 7 a partir de R$ 500 e Macbook por R$ 1 mil

A Receita Federal abriu um novo leilão virtual com produtos eletrônicos que oferece MacBook Pro pelo lance inicial de R$ 1.000, iPhone 7 a partir de R$ 500. Entre outros itens, também podem ser adquiridos caixas de som Google Home Mini por R$ 270 e dois consoles PlayStation 4 (PS4) por R$ 850.

A concorrência pelos lotes é aberta tanto a pessoas físicas como jurídicas e o certame envolve um total de 92 lotes de conteúdo variado, disponíveis para consulta na Internet. Quem estiver interessado em concorrer pode submeter suas propostas até a segunda-feira (19). Já a sessão virtual para os lances públicos está marcada para o dia seguinte (20), a partir das 14 horas.

Alguns lotes com eletrônicos se destacam dentro do conjunto, como o lote 5, por exemplo. Disponível na unidade da Receita Federal no Aeroporto de Recife (PE), é formado por um MacBook Pro com processador i5 do modelo anterior à 2016 e tem valor inicial de R$ 1.000. O computador pode estar fora do período de suporte da Apple, que é de cinco anos para atualizações do macOS.