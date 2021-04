Líder de facção é preso com colete balístico no Mocinha Magalhães

A Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE prendeu na manhã desta quinta-feira, 08, liderança de organização criminosa e apreendeu colete balístico no Mocinha Magalhães.

Investigadores da especializada prenderam, em flagrante, C. O. da S., 22 anos pela posse do equipamento bélico em discordância com a regulamentação vigente.

O indivíduo tem passagens criminais relacionadas a roubos desde quando era menor de idade e exerce liderança na organização criminosa atuante na região onde mora.

A hipótese primordial é que o colete balístico tenha sido subtraído de empresas de segurança, o que ainda está sendo confirmado.

A equipe policial trabalha ainda com a hipótese que o colete balístico foi usado recentemente em conflitos entre organizações criminosas que vêem aterrorizando diversos bairros de Rio Branco.

O preso foi encaminhado para delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.