MC Maylon admite que teve relações sexuais com Anderson

Uma novidade no caso da acusação de estupro feita por MC Maylon contra o cantor Anderson, do grupo Molejo. Nesta terça-feira, Maylon admitiu ao EXTRA que teve relações sexuais com o cantor antes do estupro que ele afirmou à polícia ter sofrido.

“Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação”, afirmou.

Questionado se teria mentido sobre o estupro e omitido esta informação à polícia, Maylon diz: “Não menti em nada, porque teve estupro. Mesmo eu sendo ex do Anderson, foi estupro. Eu era o ativo da relação e virgem, porque eu só era ativo. E no estupro, ele foi ativo comigo. Lembrando que mesmo você casado, falar não, é não.”

