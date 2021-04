“Muito modão e alegria”, prometem Simone e Simaria para o show no BBB

Sextou com S de Simone e Simaria! Na noite desta sexta-feira (16/4), Simone e Simaria agitam a festa do Big Brother Brasil 21. A dupla, que já se apresentou em 2017 no reality show, retorna a casa com um repertório selecionado especialmente para o programa e promete animar todos os brothers e sisters desta edição.

“Miglo, eu adoro o BBB. Sou fã assumida do reality. Comento, vibro e fico brava. Então será uma noite muito especial para a gente. Estamos muito ansiosas e já preparamos um show lindo para os brothers”, disse Simone à coluna.

