Namorado de Fátima Bernardes vira comentarista do BBB21

Deputado federal, Túlio Gadêlha (PDT-PE) deixou de lado suas funções como parlamentar e virou comentarista do BBB 2021, pelo menos foi o que a web sentiu. Indignados, internautas criaram uma campanha chamada “Túlio Gadêlha vai trabalhar”.

O namorado da apresentadora Fátima Bernardes tirou tempo do seu dia a dia para comentários sobre o reality show da Globo, e isso deixou muita gente revoltada. Desde o início do jogo, ele comparou alguns participantes da casa, como a ex-sister Sarah, como eleitores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De lá para cá, cada tuíte virou uma analogia ao mundo político e social. O último post, feito na noite de ontem (4), deixou muita gente chateada. Ele acompanhou Juliette, que se salvou o paredão após aprova Bate e Volta, e escreveu:

“Sorte da Juliette? Que nada. Sorte do Caio e do Rodolffo não irem para o paredão com a Juliette. Sorte como essa Bolsonaro não vai ter em 2022”.

Ao longo das últimas 12 horas, Túlio Gadêlha entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. “Ganhar R$ 33 mil por mês pra bancar o palhaço na internet”, detonou um internauta.

“Exterminando o fascismo a cada tweet sobre o BBB 2021 por vez. Até maio o bolsonaro renuncia, eu to sentindo”, debochou outro. “Túlio Gadêlha, deputado federal, quer tirar o Bolsonaro na base do tweet lacração”, ironizou uma terceira.

“O país vivendo uma crise por conta de uma pandemia, e o namorado da Fátima ganhando 33 mil por mês para comentar o BBB. Túlio Gadelha vai trabalhar”. recomendou mais um.

Confira a repercussão na web:

Sorte da Juliette? Que nada. Sorte do Caio e do Rodolffo não irem para o paredão com a Juliette. Sorte como essa Bolsonaro não vai ter em 2022. #TeamJuliette — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) April 5, 2021

Túlio Gadelha Eduardo Bolsonaro

🤝

Ganhar R$ 33 mil por mês pra bancar o palhaço na internet https://t.co/Oa7G8U5xq7 — William Castro (@William_Castro) April 5, 2021

vocês dizem que pernambucano é bairrista. É não. é que quando a gente faz um negócio bom, é bom que só a porra. e quando faz um negócio ruim, é ruim que só a desgraça. exemplo: Túlio Gadêlha fazendo analogia do BBB com a política. A gente é muito bom em ser ruim PERNAMBUCO — Jones Manoel (@_makavelijones) April 5, 2021

O país vivendo uma crise por conta de uma pandemia, e o namorado da Fátima ganhando 33 mil por mês para comentar o BBB.

Túlio Gadelha vai trabalhar. E para de ir no chuveiro pensando no presidente. pic.twitter.com/AjT4zXGMo3 — Manassés 🇧🇷🇮🇱 (@ManassesCavalc1) April 1, 2021