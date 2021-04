Quem é Elisa Sanches, atriz pornô que causou polêmica com Gabigol

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Elisa Sanches possui uma carreira consolidada na indústria pornográfica. A beldade virou assunto nos últimos dias após uma polêmica com o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol; em entrevista, Elisa havia sugerido que teria ficado com o rapaz.

Gabigol não curtiu o comentário e disse, pelas redes sociais, que “nunca nem viu” a atriz. Depois, Elisa negou que tenha ficado com o atleta, e sim que havia tido um interesse por ele antigamente.

