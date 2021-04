Após ter casa atingida pela enchente, dona Lucineide, moradora do bairro da Vitória pede ajuda em madeiras e telhas para construir um novo lar. O bairro foi atingido 90% pelas águas do Iaco na enchente desse ano e desabrigou centena de famílias. O jornalista Edinaldo Gomes esteve no local e conversou com a moradora.

Assista o apelo de dona Lucineide no vídeo abaixo: