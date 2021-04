Volante do Vasco cutuca Gabigol após provocações em clássico com Flamengo

O Vasco venceu por 3 a 1 no Flamengo , nesta quinta-feira, no Maracanã , pelo Campeonato Carioca.

Se, em campo, o atacante rubro-negro Gabigol passou sem gols, o artilheiro foi alvo de zoações vascaínas tanto no estádio como nas redes sociais.

O volante paraguaio Matías Galarza fez um post ironizando o camisa 9.

– Tá muito fraco, irmão – brincou ele. Selecionando um vídeo onde Galarza e Gabi disputam uma bola, o jovem ironizou o atacante, que ainda faria outra provocação sobre o Vasco estar na segunda divisão do Brasileirão. No estádio, ele foi alvo de outras provocações.

