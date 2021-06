Bell Marques faz carnaval com galinhas: ‘Aqui eu posso aglomerar’

O cantor Bell Marques divertiu os seus seguidores ao promover um carnaval fora de época, em plena pandemia, com as galinhas da sua fazenda no sábado (26).

Diretamente de Cabaceiras do Paraguaçu (BA), o cantor, que comanda os blocos “Camaleão” e “Vumbora” no Carnaval de Salvador, “puxou” o seu mais novo bloco com as galinhas. “Aqui eu posso aglomerar e vou arrastar meu trio elétrico.

Galera, simbora comigo!”, disse Bell ao caminhar com os animais cantando a música “Vumbora Amar”.