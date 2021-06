CG retorna amanhã imunização com dia para 51 anos e dois grupos

CAMPO GRANDE (MS) – A vacinação contra a Covid 19 deu uma parada nesta segunda-feira (7), em Campo Grande, por falta de doses, como noticiamos pela manhã. Mas, no inicio da tarde Mato Grosso do Sul recebeu um carregamento do imunizante. Assim, com a chegada de novas doses, a Prefeitura retorna nesta terça-feira (8) e já com mais uma ‘baixa’ na faixa etária de idade, que cai para os que tem 51 anos.

Amanhã, a vacinação abre aos de 51 sem comorbidades e o dia será ainda para dar continuidade ao atendimento de trabalhadores industriais, acima dos 35 anos e lactantes a partir dos 30 anos. Ontem, muitas mães acabaram no fim do domingo, não conseguindo a vacina ante que quase 2 mil se vacinaram

Conforme anuncio, a pouco, pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), mais de 20 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município estarão abertos durante todo o dia. E que são consideradas elegíveis para a vacinação, no caso das mulheres/mães, as que estejam amamentando crianças de até 2 anos (1 ano, 11 meses e 29 dias). A apresentação da certidão de nascimento é obrigatória no ato de vacinação.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, reforça a orientação para que as pessoas se atentem ao calendário e só procurem os locais de imunização se estiverem dentro dos critérios. “Desta forma evitamos transtornos tanto para quem vai procurar o atendimento quanto para quem está trabalhando nestes locais, uma vez que devemos seguir os critérios rigorosamente”, complementa.

Onde se vacinar?

As pessoas pertencentes aos públicos contemplados na vacinação devem fazer o cadastro no sistema de agendamento prévio, a fim de evitar filas e aglomerações. O acesso é feito através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Drive-thru Ayrton Senna – 7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco – 7h30 às 17h

Drive-thru Cassems – (Rua Antonio Maria Coelho, 6.065) – 7h30 às 17h

Guanandizão – 7h30 às 17h

Seleta – 7h30 às 16h45



IMPCG – 13h30 às 19h30

Unidades de saúde – 13h às 16h45

Prosa

USF NOROESTE

USF NOVA BAHIA

USF MATA DO JACINTO

Bandeira

USF MORENINHA

USF ITAMARACÁ

UBS UNIVERSITÁRIO

Imbirussu

UBS LAR DO TRABALHADOR

USF ALBINO COIMBRA

UBS SILVIA REGINA

Lagoa

UBS BURITI

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

Anhanduizinho

UBS JOCKEY CLUB

UBS DONA NETA

C.F IRACY COELHO

USF LOS ANGELES

Segredo

UBS CEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USF VILA NASSER