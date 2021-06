Dicas para construir um currículo atrativo e eficiente

Como construir um currículo atrativo e eficiente?

A construção do currículo do candidato é primordial para que o documento seja atrativo, fazendo com que receba um convite para uma entrevista de emprego.

Por isso, é importante que se atente a alguns pontos enquanto candidato para que aumente suas chances de sucesso e assertividade na elaboração do seu currículo.

Informações devem ser sucintas e atualizadas

Primeiramente, é importante que os dados inseridos estejam atualizados e sucintos, ou seja, tenha cuidado com informações em excesso, pois podem ocasionar o descarte do documento. Por isso, procure colocar informações atuais e correlatas à sua área de atuação.

Seus dados pessoais

Informe os seus dados pessoais de maneira atualizada e evite colocar dados excessivos, como número de documentos ou informações de filiação, por exemplo. Além disso, tenha atenção ao seu endereço de e-mail para que não contenha palavras pejorativas ou diminutivas.

Objetivo

O objetivo do seu currículo precisa ser claro e sucinto. Geralmente, o objetivo é composto do cargo seguido da área de atuação. Por exemplo: analista de marketing, gerente de vendas e assistente de atendimento.

Experiência profissional

A sua experiência profissional precisa conter o nome da empresa e as datas de sua entrada e saída. Bem como, de forma sucinta, as atividades exercidas em cada uma delas.

Além disso, a experiência profissional precisa seguir uma ordem cronológica inversa, ou seja, você deve inserir a experiência da atual ou última para as anteriores.

Sua trajetória acadêmica

A mesma lógica referente a ordem cronológica inversa deve ser seguida para descrever a sua carreira acadêmica. Por isso, caso você seja um estudante, é importante que coloque a previsão de término do seu curso e a modalidade de estudo. Ou seja, informe se está estudando de maneira presencial ou online.

Além disso, tenha cuidado com informações em excesso. Por exemplo, caso você possua uma graduação não é preciso informar os dados referentes ao ensino médio.

Resumo do currículo – inserir ou não?

Caso opte por inserir um resumo do currículo crie uma relação, ainda que seja indireta, entre as competências e habilidades informadas no resumo e a descrição de suas atividades profissionais. Já que esse vínculo precisa existir, ainda que seja algo intangível.

Informações exploradas na entrevista de emprego

Certamente, menos é mais para a construção do seu currículo. Haja vista que o documento deve apresentar a sua trajetória profissional para que os dados sejam explorados durante uma entrevista de emprego.