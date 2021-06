Estagiários da Seplag denunciam atraso de mais de 20 dias em pagamento de salário

Uma denúncia foi feita à reportagem do ContilNet nesta terça-feira (22) sobre o atraso no pagamento de salários dos estagiários do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que atuam na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

De acordo com o entrevistado, que preferiu não se identificar, os estagiários estão há pelo menos 22 dias aguardando o repasse. “Muitos estão com dívidas e contas atrasadas. Não é a primeira vez que a bolsa salarial atrasa, já houve outras ocasiões. Dessa vez está insustentável”, comentou.

“Ao tentar tirar dúvidas sobre o atraso com os responsáveis, os estagiários não recebem respostas concretas e objetivas”, continuou. O ContilNet entrou em contato com a porta-voz do Governo, Mirla Miranda, para esclarecer o assunto.

Mirla destacou que a demora na entrega das folhas de ponto e os feriados foram as causas principais do atraso. “Este mês houve um atraso na na remuneração devido a demora na entrega das folhas de ponto e também por conta do feriado. O processo já está no financeiro para pagamento”, salientou.

“Os estagiários da Educação e Saúde estão recebendo esta semana”, finalizou a porta-voz.