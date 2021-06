‘Gayzinho’: Humoristas acreanos fazem trote com blogueiro e caso pode parar na Justiça

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O influencer do município de Sena Madureira, Lucas Lima, de 20 anos, afirma ter sofrido ofensas e que foi alvo de homofobia pelo canal do YouTube denominado ‘Submundo’.

Ele afirmou ao site ContilNet que se sentiu ofendido e foi ridicularizado ao vivo pelo canal apresentado pelos humoristas acreanos Pedro Moreira, Geovany Calegario, Maykon Jones e Hudson Magalhães.

No vídeo postado no dia 1 de junho, no canal, o quarteto passa um trote para o influenciador e tenta contratá-lo para uma cobertura do concurso de beleza Miss Acre Gay. O influencer recebeu a ligação do humorista Maykon Jones, que após longa conversa finaliza chamando-o de ‘gayzinho’ em ligação pelo WhatsApp.

Em conversa com esse colunista, o influencer disse que ficou péssimo e triste quando do assistiu o vídeo: “Quando eu vi o vídeo, eu me senti péssimo, fiquei pra baixo, boladão. Na verdade eles me ridicularizaram, eu tava ao vivo praticamente, e eles falando coisas depreciativas. Não gostei”.

Veja o momento em que o quarteto liga para o influencer Lucas Lima:

Lucas afirma que está levando o caso às autoridades, e vem recebendo apoio de amigos, familiares e seguidores.

Douglas Richer: Você sentiu constrangimento e quer justiça?

Lucas Lima: Sim, pois não vou deixar isso passar. Nos dias de hoje ninguém deve ser tratado dessa forma. Eu não aceito mais esse tipo de coisa.

O outro lado

Este colunista escutou um dos participantes do canal, Geovany Calegario, que não desacordou do sentimento do envolvido e alegou que agiram equivocadamente.