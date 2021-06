A apresentadora Luciana Gimenez postou neste domingo o registro do encontro com o cantor Mick Jagger, com quem tem um filho, Lucas Jagger. A viagem foi para comemorar o Dia dos Pais nos Estados Unidos, festejada no dia 20 de junho. “Happy Fathers day, @mickjagger”, we love u!!! (em tradução livre, Feliz Dia dos Pais, Mick Jagger, nós amamos você)

Luciana também postou no Instagram uma foto antiga, repetindo o encontro dos três.