Marco Aurélio fala sobre inimizade com Gilmar Mendes: ‘Ultrapassou todos os limites’

Entrevistado do Conversa com Bial de segunda-feira, 28/6, o ministro Marco Aurélio Melo se aposentará do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 12 de julho, depois de 31 anos de atuação. Em sua entrevista, ele repassou a trajetória como magistrado e, entre os assuntos, comentou a relação conturbada com o ministro Gilmar Mendes.

O entrevistado conta que assumiu de forma escancarada o desafeto justamente por buscar “preservá-lo e a mim próprio”. “Surgiu o descompasso porque eu penso que o ministro Gilmar ultrapassou todos os limites imagináveis na crítica ao meu desempenho”, sintetiza. “Não podia admitir a agressão sofrida e continuar convivendo simplesmente com ele.”