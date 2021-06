No AC, trabalhador que perdeu o pé em acidente faz rifa para comprar prótese

O autônomo Talisson Bruno, que perdeu o pé direito em um acidente de trabalho meses atrás, promove uma rifa para arrecadar valores para a compra de uma prótese de R$ 13 mil.

O objeto a ser leiloado é um relógio Seculus. O valor da rifa é R$ 5. Na compra de duas, a terceira sai de graça.

O pagamento pode ser feito via pix através da chave 233.332.002-87. Para mais informações, basta entrar em contato com o número (68) 99930-4523.

“No momento, ele sonha em poder caminhar com a ajuda de uma prótese, porém, não dispõe de recursos para adquirir”, informa a campanha.

Essa é a segunda rifa promovida pelo trabalhador. Em maio, ele rifou um relógio Smart Champion e conseguiu arrecadar R$ 4.800, restando o valor de R$ 8.200 para completar o total necessário para adquirir a prótese.

“Sabemos que não é um valor fácil de arrecadar, mas se cada um puder comprar uma, duas ou três rifas, de pouquinho em pouquinho chegaremos lá e o nosso amigo Talisson conseguirá realizar esse sonho”.

Quem fizer a transferência por meio de PIX deverá entrar em contato pelo Whatsapp com o comprovante para que o nome seja incluído no sorteio. Se preferir em dinheiro vivo, basta chamar no telefone disponibilizado na campanha que um dos organizadores irá buscar o valor.