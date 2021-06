Tumulto: vaca invade distribuidora e corre atrás de clientes; veja vídeo

Uma vaca invadiu uma distribuidora em Parintins, município distante 369 quilômetros de Manaus. O caso aconteceu na quarta-feira (16) e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O vídeo mostra quando dois clientes, na porta do estabelecimento, percebem a aproximação do animal. Eles entram correndo no local, seguidos pela vaca.

Dentro da distribuidora, os clientes se assustaram e houve correria. As imagens mostram o animal passando pelos corredores.

Minutos depois a vaca foi capturada na frente de uma igreja perto da distribuidora. Apesar do susto, não houve feridos.