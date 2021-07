Acre já registra 170 focos de queimada nos primeiros 11 dias de julho

Os primeiros dias do mês de junho foram registrados 170 focos de queimadas. O município de Brasileia teve a incidência de 20 focos e Sena Madureira obteve 17, sendo as cidades que mais registraram queimadas no estado. Jordão e Santa Rosa do Purus não registraram nenhum foco.

De acordo com o Monitoramento de Queimadas e Qualidade do Ar, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre em parceria com outras instituições dessa área, os locais com maior incidência são em projetos de assentamento, com 22 focos, e propriedades particulares com 18. Em comparação ao ano anterior, os dados mostram que houve poucos casos a mais que este ano.

O Acre ocupa o ultimo lugar no ranking da Amazônia Legal, que engloba os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Pará, Tocantins e Mato Grosso em relação a focos de queimadas no período de janeiro a julho de 2021.