Acreana aparece imunizada com 5 doses de vacina contra covid-19 em sistema

Por conta de um pane no sistema do Programa Nacional de Imunização (PNI) alguns acreanos apareceram na plataforma como se tivessem recebido até 5 doses da vacina contra o coronavírus.

Logo que o problema foi identificado ainda nesta semana pela Vigilância Epidemiológica de Rio Branco e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o governo federal foi informado e atualizou os dados.

De acordo com Socorro Martins, representante do órgão municipal, uma pessoa que tinha tomado apenas 1 dose da vacina na Capital apareceu no programa com outras quatro administradas.

O erro foi identifcado em outros estados brasileiros.

“O problema foi identificado em outros lugares e já corrigido. Quando os dados foram atualizados, tudo voltou ao normal”, disse Socorro.

A reportagem do ContilNet tentou entrar em contato com a coordenadora do PNI da Sesacre, Renata Quiles, para saber se outros casos foram registrados nos demais municípios, mas não obteve respostas.