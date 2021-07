Após roubarem casa, bandidos mandam proprietária ficar de joelhos e cortam seus cabelos com faca

Três criminosos armados com duas armas de fogo e uma faca invadiram uma residência na tarde deste sábado (17), na rua Tancredo Neves de Lima, no loteamento Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os bandidos renderam as vítimas e acabaram roubando celulares, dinheiro, bolsa e joias. Antes de sair do local, os criminosos ainda amarraram a proprietária da casa, colocaram a mulher de joelhos e cortaram o cabelo dela usando uma faca.

Ainda segundo a polícia, o cabelo da vítima uma amostra aos mandantes que o crime havia sido realizado. Após ação, os criminosos fugiram por uma área de mata no sentido Residencial Rosa Linda.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados e estiveram no local. Após colher as informações e as características dos meliantes as guarnições realizaram buscas na região, mas não tiveram êxito.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos e Extorsões da Polícia Civil.