Após supostas ameaças, Frank Lima coloca celular à disposição da Justiça e caso vai parar na PF

Depois que algumas capturas de tela com a foto e número de telefone do secretário municipal de Saúde, Frank Lima, foram divulgados na internet, com mensagens de supostas ameaças de um faccionado ao titular da pasta, o caso foi para na polícia.

Nesta segunda-feira (26), Frank procurou a Delegacia de Polícia Civil com o seu advogado para registrar um boletim de ocorrência contra as ameaças que sofreu.

O secretário disse que as imagens divulgadas se tratam de montagens criminosas feitas para desmoralizar sua figura e desestabilizar sua gestão.

“Viemos até a delegacia para registrar a denúncia. É inadmissível que minha figura seja atacada dessa forma, com tentativas absurdas de ferir também minha gestão. A verdade virá à tona”, destacou Lima em entrevista ao ContilNet.

Frank disse que seu advogado já está levando a situação também para a Polícia Federal, onde será registrada uma denúncia contra crime cibernético ou virtual. Ele disse que seu telefone ficará à disposição da PF, para que a investigação seja feita.

“Quem tem Deus no coração e trabalha com seriedade, a verdade e determinação, nada tem o que temer. Esperamos que a Policia Federal chegue logo aos autores dessas montagens grotescas e os culpados sejam localizados e respondam criminalmente na forma da Lei”, finalizou.

Frank tem sido alvo de algumas denúncias de assédio nos últimos dias. As acusações contra ele chegaram ao Ministério Público do Acre (MP-AC).