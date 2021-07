Acreanos terão que madrugar para acompanhar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio; veja calendário

Faltam menos de 10 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio e o esporte mais popular do mundo, o Futebol, abrirá o calendário olímpico. A Confederação Brasileira já divulgou as datas dos jogos da Seleção Olímpica Brasileira e o acreano terá que madrugar se quiser acompanhar.

Isso porquê todos os jogos acontecerão pela manhã. O terceiro deles que acontece na quarta-feira, dia 28 de julho, quando o Brasil encara a Arábia Saudita, a Seleção entra em campo às 3h da madrugada no horário do Acre. No dia 31 de julho quando o Brasil encara a Sérvia, será ainda mais cedo: 2h45.

Apesar de a abertura oficia dos jogos estar marcada para o dia 23 de julho, as disputas começam dois dias antes. Na quarta-feira (21), às 3h (horário AC), a Seleção Brasileira feminina de futebol enfrenta a China, em Miyagi.

O primeiro jogo da Seleção Olímpica Brasileira é contra a Alemanha , em Yokohama., e será no dia 22 de julho, às 6h30 e o segundo, no dia 25, contra a Costa do Marfim, será às 3h30 da madrugada.

O ContilNet montou o calendário da participação das equipes brasileiras nas olimpíadas já no horário do Acre:

PARTIDAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL MASCULINO

22 de julho (quinta-feira), às 6h30 – Brasil x Alemanha, em Yokohama

25 de julho (domingo), às 3h30– Brasil x Costa do Marfim, em Yokohama

28 de julho (quarta-feira), às 3h30 (horário de Brasília) – Arábia Saudita x Brasil, em Saitama

PARTIDAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL FEMININO

21 de julho (quarta-feira), às 3h – Brasil x China, em Miyagi

24 de julho (sábado), às 6h – Holanda x Brasil, em Miyagi

27 de julho (terça-feira), às 6h – Brasil x Zâmbia, em Saitama